Hannover 96: Darum sagt Horst Heldt nichts zum Debakel gegen Stuttgart

Es gab Wichtigeres als die peinliche Pleite für Hannover 96 und die aussichtslose sportliche Lage. Horst Heldt ließ sich nach dem Spiel entschuldigen, wegen ernsthafter familiärer Angelegenheiten müsse er sofort zu seiner Familie, Statements gab es von ihm keine. Nach kurzer Rücksprache mit dem Trainer überließ er Doll die "Analyse" der 96-Lage. Und die Generalabrechnung hatte es in sich : Doll rechnete mit seinen Spielern ab. "Ich hab ja auch ein bisschen was mit Fußball zu tun", sagte Doll. "Zurzeit macht es irgendwie allen keinen Spaß."

Doll schon mit seinem Latein am Ende?

Der 96-Trainer ging ungebremst auf die Spieler los. Dabei hinterließ Doll den Eindruck, als sei er mit seinem Fußball-Latein schon am Ende. Seine Bilanz ist aus fünf Spielen ist erschreckend: 0:3, 2:0, 0:3, 0:3, 1:5 waren seine Resultate. Doll wurde bereits gefragt, ob er noch nah an der Mannschaft sei. "Die Frage", sagte Doll und lachte, "kommt ein bisschen früh. Ich bin gefühlt erst einen Monat hier. Wenn es sechs Monate wären, okay. Wenn ich das Gefühl hätte, nicht nah an der Mannschaft zu sein, wäre ich der erste, der seine Tasche packt und sagt: Komm, macht es ohne mich.“