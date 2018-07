Hannover 96: Darum wird Bobby Wood den ersten Spieltag verpassen

Da kann sich Leih-Neuzugang Bobby Wood im Training von Bundesligist Hannover 96 noch so sehr ins Zeug legen, am ersten Spieltag der kommenden Saison 2018/19 wird er trotzdem nicht mitspielen dürfen. Der Grund: Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison, als der Hamburger SV noch vergebens um den Relegationsplatz kämpfte, wurde der Hawaiianer nach wiederholtem Foulspiel in der 71. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.

Auch wenn der 25-jährige Stürmer nicht mehr für den HSV auflaufen wird, so bringt er die persönliche Strafe dennoch mit nach Hannover. Wood wird somit erst zum ersten Heimspiel der Roten am zweiten Spieltag gegen Borussia Dortmund spielberechtigt sein.