Hannover 96: Das fehlt den Roten noch für Europa

Gefühlt kommt das Abstiegsgespenst in dieser Saison nicht mehr in Hannover vorbei. Zu gut ist 96, um in dieser Spielzeit noch in den Dunstkreis der Teams zu kommen, die wirklich bis zum Schluss zittern müssen. Sagen will und kann das bei 96 freilich niemand. Und das ist auch völlig in Ordnung für einen demütigen Aufsteiger.

Keinen Schritt zu früh „Wir haben 32 Punkte, das ist ein tolles Ergebnis. Aber wir machen keinen Schritt zu früh, um den dann um die Ohren geschlagen zu bekommen. Wir wollen die Euphorie nicht hemmen, aber es geht darum, in den nächsten Spielen zu punkten. Durch Reden hat sich noch nie jemand für höhere Aufgaben qualifiziert“, sagt Trainer André Breitenreiter.

Durch Handeln können seine Profis in den kommenden Wochen den Grundstein für noch mehr Erfolg in dieser Saison legen. Die nächsten Gegner sind Gladbach, Frankfurt, Augsburg. Alles Teams, die sich in der Tabelle in der Gegend von 96 tummeln. Aber klar ist: 96 hat in einigen Bereichen noch Defizite, das hat unter anderem das Spiel in Köln (1:1) gezeigt. Welche sind das?

So waren die 96-Profis beim 1. FC Köln in Form: Philipp Tschauner: Aufmerksam und zur Stelle, wenn er gefordert wurde. Beim Gegentor traf den Kapitän keine Schuld. Note: 3 © imago Julian Korb: Erst in der Fünferkette rechts, in der Raute dann im rechten Mittelfeld. Insgesamt eine sehr durchwachsene Vorstellung des Defensivspielers. Note: 4 © imago Josip Elez: Souveräne Vorstellung in der Innenverteidigung, strahlte Ruhe aus. Mit einigen guten, langen Bällen nach vorne. Allerdings: Verursachte den Freistoß vor dem Gegentreffer. Note: 3 © dpa Salif Sané: Spielte mit Maske, behielt aber trotzdem den Durchblick. Wie immer unglaublich stark im Kopfballspiel. Auch mit dem Fuß fehlerlos. Note: 2 © dpa Oliver Sorg: Rückte in der zweiten Halbzeit in der Viererkette auf die rechte Position. Blieb ohne Fehler und war immer um Lösungen bemüht. Note: 3 © imago Matthias Ostrzolek: War in der Defensive immer für einen Wackler gut, ohne großen Zug nach vorne. Note: 4 © imago Pirmin Schwegler: Wie immer ruhiger und souveräner Auftritt des Mittelfeldspielers. Als alleiniger Sechser in der zweiten Halbzeit sehr in der Defensive gebunden. Note: 3 © GettyImages Iver Fossum: Beim Norweger blitzte immer sein Spielverständnis und sein feines Füßchen auf. Bereitete den Ausgleich durch Füllkrug clever vor, rutschte an einem eigenen Treffer knapp vorbei. In der zweiten Halbzeit allerdings mit Leistungseinbruch. Note: 3 © GettyImages Ihlas Bebou: An fast jeder gefährlichen Offensivsituation von 96 beteiligt. Im Abschluss leider etwas glücklos. Note: 3 © GettyImages Felix Klaus: In der Offenisve nicht so präsent, wie Bebou. Beim 0:1 der Kölner durch Osako rutschte Klaus im Strafraum aus. Note: 3 © imago Niclas Füllkrug: Rieb sich im Sturmzentrum auf. Abgezockt bei seinem Treffer zum Ausgleich, als er nach Pass von Fossum Köln-Keeper Horn cool in die falsche Ecke schickte. Note: 2 © dpa Kenan Karaman: Kam für Julian Korb in die Partie. Übernahm in der Raute die Zehnerposition, konnte aber nicht wirklich überzeugen. Hatte einige, unnötige Ballverluste. Note: 4 © Team zur Nieden Martin Harnik: Kam für Felix Klaus in die Partie, blieb aber ohne die ganz große Durchschlagskraft. Note: 3 © dpa (Archiv) Florian Hübner: Kam kurz vor Schluss, um den Punkt zu retten. Keine Note.

​"Das darf uns einfach nicht passieren" Die Konzentration: 96 ist in der Rückrunde sehr anfällig für späte Gegentore. Die gab es bei der Niederlage gegen Wolfsburg (0:1), in Hamburg (1:1), gegen Freiburg (2:1) und beinahe auch in Köln. Das Tor von Claudio Pizarro in der Nachspielzeit zählte wegen einer vorherigen Abseitsstellung zum Glück nicht. „Es bleibt hängen, dass du in der vierten Minute der Nachspielzeit noch ein Tor bekommst, was uns einfach nicht passieren darf“, sagte Manager Horst Heldt nach der Partie.

Zu leichtsinnig in der Chancenverwertung Die Kaltschnäuzigkeit: Ein weiterer Faktor sind die vielen Chancen, die 96 liegen lässt. In Köln hatten Felix Klaus und Co. satte 15 Torschüsse. Heraus kam allerdings nur ein einziger Treffer. „Die Jungs haben sich viele Tormöglichkeiten erspielt, die sie einfach nicht genutzt haben. Da waren wir zu leichtsinnig in der Chancenverwertung“, sagt Breitenreiter. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlt noch. Daran arbeitet der Trainer unter Woche immer wieder intensiv mit seinen Profis. „In diesen Bereichen sehen wir noch Entwicklungspotenzial. Es geht um Präzision der letzten Pässe“, so Breitenreiter.

Die Qualität in der Breite: Auch das Fehlen von Stammkräften – wie zuletzt Waldemar Anton – macht sich bemerkbar. In der Breite fehlt dem Kader noch die Qualität, um Ausfälle von wichtigen Spieler locker kompensieren zu können.

​"Jungs spielen eine beeindruckende Saison" Klar ist: 96 kann in dieser Saison nur noch gewinnen. Der Klassenerhalt ist nicht mehr weit weg, alles was danach kommt, ist für 96 ein Bonus. Durch die Konstellation im DFB-Pokal würde für Europa in dieser Saison schon Platz sieben reichen. Und wenn am Ende Platz acht oder 13 herausspringt, ist das nach der bisher starken Saison fast egal.

„Die Jungs spielen eine beeindruckende Saison, sind konstant über einen langen Zeitraum. Wir haben unser Spiel weiterentwickelt, wollen in den kommenden Wochen unsere bestmöglichen Leistungen abliefern und Punkte einfahren“, sagt Breitenreiter. Und dann könnte Europa doch ganz schnell ein Thema werden –auch bei den 96-Verantwortlichen.

