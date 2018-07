Hannover 96: Das ist das neue Heimtrikot für Bundesliga-Saison 2018/19

Hannover 96 hat am Sonntag das neue Heimtrikot für die kommenden Spielzeit vorgestellt - und das in einer ganz besonderen Kulisse. Auf dem Bolzplatz am Moltkeplatz in der List präsentierten 96-Manager Horst Heldt, Präsident Martin Kind sowie Kapitän Edgar Prib den neuen Dress der Roten. Und so sieht es aus: