Hannover 96: Das macht Iver Fossum so wertvoll im Mittelfeld

Viel schöner hätte es nicht sein können, sein erstes Bundesligator für 96. Nach der abgewehrten Ecke flog der Ball am kühlen Sonntagabend in Hamburg auf Iver Fossum zu. Der Profi nahm den Ball mit der Brust an und schoss ihn, technisch durchaus ansehnlich, aus 22 Metern mit rechts zur 1:0-Führung ins linke Hamburger Toreck.

„Ich habe schon ein paar Tore geschossen, aber das war eines meiner schönsten. Es ist ein unglaubliches Gefühl für mich, weil es mein erstes Tor in der Bundesliga war“, gab der glückliche Norweger, der sonst eher schüchtern und zurückhaltend wirkt, hinterher zu Protokoll.

Das sagten die Profis und Verantwortlichen von Hannover 96 nach dem Spiel gegen den HSV (21. Spieltag) Philipp Tschauner: "Wir sind schon eher enttäuscht, haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, eigentlich keine richtige Chance zugelassen. Wenn Ihlas das Ding nach der Halbzeit direkt reinmacht steht es 2:0, dann ist die Sache erledigt. Aber ihm braucht man da keinen Vorwurf machen. Er hat uns schon die ganze Saison über zu Siegen geführt." © imago/Eibner Horst Heldt: Wir hätten die Konter am Ende besser fahren müssen. Meiner Meinung nach, hätte es eine rote Karte geben müssen für Papadopoulos. Er haut ihm ins Gesicht, achtet eigentlich nur darauf, ihn zu stören. Warum das nur eine gelbe Karte ist, ist für mich nicht ersichtlich. Für mich ist es eine klare Notbremse. Krass, dass es anders gewertet wird." © imago/Eibner Iver Fossum: "Ich bin sehr glücklich über mein erstes Tor in der Bundesliga. Aber ich bin eher enttäuscht, weil wir zwei Punkte verloren haben. Wir haben so lange geführt." © imago/Eibner

Nicht nur wegen seines Treffers in Hamburg ist Fossum einer der Gewinner des Winters bei 96. Seinen ersten Einsatz in dieser Saison hatte der Kapitän der norwegischen U-21-Nationalmannschaft erst am neunten Spieltag. Beim Sieg in Augsburg (2:1) stand Fossum in der Startelf, die ersten sechs Spieltage hatte er im 96-Kader gar keine Rolle ge­spielt. Seit drei Spielen ist Fossum jetzt im defensiven Mittelfeld gesetzt und spielte jeweils über 90 Minuten. „Ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden“, sagte Trainer André Breitenreiter.

Was den Norweger so wertvoll für den Aufsteiger macht: Er steht für die spielerische Lösung im Mittelfeld, die Trainer Breitenreiter wichtig ist. Und deshalb hat Fossum im Moment gegenüber Konkurrent Marvin Bakalorz die Nase vorn, der in Hamburg nur sechs Minuten und die beiden Spiele davor gar nicht zum Einsatz kam. Bakalorz beackert den Rasen, spielerisch hat ihm Fossum aber etwas voraus. „Er ist laufstark, ballsicher und hat den Abschluss aus der zweiten Reihe gesucht. Im Ballbesitz ist er gut und ruhig, das wissen wir alle. Es ist super für sein Selbstbewusstsein, dass er jetzt ein Tor ge­schossen hat“, lobte Breitenreiter den 21-Jährigen.

Abheben wird Fossum nicht, das entspricht nicht dem Charakter des stillen Norwegers. „Ich fühle mich einfach sehr gut. Es macht großen Spaß in der Bundesliga“, sagte er.

So waren die 96-Profis gegen den Hamburger SV in Form: Philipp Tschauner: Einmal muss der Kapitän bei einem harmlosen Schuss von Santos nachfassen. Ansonsten erledigt er seinen Job fehlerfrei, wird jedoch auch kaum einmal ernsthaft geprüft. Beim 1:1 schuldlos. Note: 3 © imago Julian Korb: Seinen abgefälschten Schuss kurz nach der Halbzeit kann HSV-Torwart Mathenia gerade noch aus dem kurzen Eck fischen. Viele gute Szenen auch in der Offensive. Prima Spiel des Rechtsverteidigers. Note: 2,5 © imago Salif Sané: Das war knapp: Grätscht kurz vor der Pause HSV-Stürmer Kostic im Strafraum um, trifft dabei aber auch den Ball. Glück für den Abwehrchef, dass Schiri Stegemann nicht auf Strafstoß entscheidet. Note: 2 © dpa Josip Elez: Der Neuzugang spielt links neben Sané in der Fünferkette. Nicht immer absolut souverän in seinen Aktionen, verliert so manches Duell. Ein ordentlicher Auftritt, da ist aber noch Luft nach oben. Note: 3,5 © imago Matthias Ostrzolek: Eine solide Partie des Linksverteidigers bei seiner Rückkehr nach Hamburg. Nach dem Seitenwechsel legt er auch ab und an den Vorwärtsgang ein und sorgt so auch für Entlastung der Abwehr. Note: 3,5 © imago Waldemar Anton: Cool, cooler, Anton: Der 21-Jährige lässt sich von Hektik und Härte nicht anstecken und behält jederzeit die Ruhe und den Überblick. Wieder eine herausragende Leistung des Youngsters. 2 © imago Pirmin Schwegler: Kassiert kurz nach Anpfiff einen bösen Schulter-Check von Walace. Leistet sich einige schlimme Patzer. Bekommt den Ball nach Sakai-Schuss im Strafraum an die Hand. Kein Elfer, sagt der Schiri. Note: 3,5 © imago Iver Fossum: Tor-Premiere für den Norweger: Bringt 96 mit einem herrlichen Weitschuss aus 22 Metern nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Im defensiven Mittelfeld kommt er jedoch erst nach der Pause besser ins Spiel. Note: 2,5 © dpa Felix Klaus: Hat die erste 96-Chance, sein Versuch mit dem Knie landet aber an der Latte. nach der Pause mit mehr Platz, den er auch nutzte. Sein schönstes Solo wird von Papadopoulos brutal gestoppt. Note: 3,5 © imago Ihlas Bebou: Den muss er machen: Vergibt das 2:0 kläglich, als er völlig frei und unbedrängt an Mathenia scheitert. Versucht viel, allerdings gibt es in der HSV-Hälfte kaum Raum für den schnellen Dribbler. Note: 3,5 © imago Niclas Füllkrug: Muss als Anspielstation bei den vielen langen und hohen Bällen viel einstecken. Hat nur wenige Torchancen, überzeugt jedoch mit guten Zuspielen und viel Einsatz für die Mannschaft. Note: 3 © imago Martin Harnik: Bei der Niederlage gegen Wolfsburg stand der Österreicher noch in der Startelf. Beim HSV muss er sich bis zur 76. Minute gedulden, kommt dann für Klaus. Scheitert in der 90. Minute nur ganz knapp. Note: 3,5 © dpa Marvin Bakalorz: Kam in der 84. Minute für Bebou und reihte sich neben Schwegler und Fossum im defensiven Mittelfeld ein. Am 1:1, das nur wenige Sekunden später fällt, trifft den Defensivspieler aber keine Schuld. Kenan Karaman: In der heißen Schlussphase soll er helfen, den Sieg doch noch nach Hannover zu holen. Das gelingt dem Offensivspieler jedoch nicht, es bleibt schließlich beim 1:1-Unentschieden.

