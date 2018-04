Hannover 96: Das sagt Horst Heldt zu seinem geplatzten Wechsel zum VfL Wolfsburg

Nach seinem geplatzten Wechsel zum VfL Wolfsburg hatte Hannover-96-Manager Horst Heldt bislang geschwiegen. Im Interview mit der Bild am Sonntag äußerte er sich nun erstmals über seine Wechselgedanken - und versuchte seine Verhandlungen mit dem Bundesliga-Klub zu rechtfertigen. "Es ist im Fußball nicht wirklich außergewöhnlich, dass Angestellte während der Vertragslaufzeit wechseln wollen. Das ist in der Bundesliga nicht anders als in der freien Wirtschaft", erklärte der 48-Jährige. Auf die Gründe für seinen erneuten Wechselwunsch ging er allerdings nicht ein.