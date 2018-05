Hannover 96: Das steht dem Cordoba-Transfer im Wege

Der frühere Mainzer Jhon Cordoba (25) galt vor einem Jahr als ein er der heißesten Stürmer auf dem Transfermarkt. Sportchef Jörg Schmadtke schlug zu, Köln zahlte 17 Millionen Euro für den wuchtigen Stürmer. Er sollte in der Kölner Europa-Offensive den Weg freiräumen für Torjäger Anthony Modeste. Das Power-Duo im Kölner Sturm, so die Überzeugung beim Effzeh, würde die Liga aufmischen. Es kam anders, Modeste wechselte nach China und Cordoba scheiterte an der neuen Aufgabe, Modeste nun als Torjäger ersetzen zu müssen. Es ging schief: Kein Ligator, der Abstieg. Nun soll Cordoba in der zweiten Liga für Köln spielen, es sei denn, ein Bundesligist erlöst den Kolumbianer.

An seiner Klasse besteht kein Zweifel. Bei Hannover 96 beispielsweise haben die Verantwortlichen die Fantasie, dass Cordoba neben Niclas Füllkrug funktionieren könnte. Aber mehrere Gründe stehen dem Transfer (noch) im Wege. Erstens: 96 ist noch nicht weit genug, um jetzt schon den Toptransfer abzuwickeln. Noch versucht 96, Jonathas, der im August 2017 für zehn Millionen Euro kam, zu verleihen. Köln will den Verlust bei Cordoba so gering wie möglich halten. Zehn Millionen Euro würde er an Ablöse kosten, beziehungsweise gekoppelt an eine Leihe mit einer Jahresmiete von 3,5 Millionen Euro. Für den Preis bekommt Köln den Stürmer in der jungen Transferperiode gewiss nicht los. 96 kennt die Bedingungen.