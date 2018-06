Hannover 96: Der frühere 96-Torwart Ron-Robert Zieler hat geheiratet

Die beiden strahlen aber verliebt um die Wette! Kein Wunder, Ron-Robert Zieler hat seine Anna Alexandra geheiratet! Wie der ehemalige 96-Torhüter ausrichten ließ, trat das Paar am Sonnabend um elf Uhr in der Salzburger Stiftskirche Sankt Peter vor den Altar. Sie im atemberaubenden Kleid aus Spitzenstoffen mit raffinierten Cutouts, an den Füßen megastylische, cremeweiße Valentinos, er ganz klassisch im Morning Cut mit zweireihiger Weste und Stresemannhose.