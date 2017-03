Der Platzwart: Vertrauen to go 

2017 kam dann Harnik in der 55. Minute. Gut für Stendel, der neuerdings Wochenlohn erhält. In neutralen Tüten. Im Fußballgeschäft sind Tüten besser als Blumen. Das weiß auch Horst Heldt.

Man konnte dieser Tage meinen, für genau diese Frage sei der Live-Ticker erfunden worden. Nach dem torlosen ersten Durchgang gegen 1860 googelte manch einer im Stadion, wann noch gleich Toni Schumacher bei Fortuna Köln in der Halbzeitpause entlassen wurde. 1999 war’s.

Noch spannender, und die am zweitmeisten diskutierte Wochenfrage in Hannover: Wer ist eigentlich Trainer von 96? Immer noch dieser Stendel? Der Abstiegsheld, dem sie jetzt einen Aufstiegsheldt an die Seite gestellt haben?

Die meistdiskutierte Frage in Hannover: Welche royale Hochzeit wird prächtiger? Die von Erbprinz Ernst August oder die von Steintorkönig Frank Hanebuth ? Zweimal Adel vor dem Altar im Juli, man ist gespannt.

Heldt überlegt noch, aber er hat ja auch noch Zeit. Vorerst hat Stendel nämlich das Vertrauen der Vereinsführung. Martin Kind hat gesagt, dass er Daniel Stendel vertraut. Vertrauen ist wichtig, das versichern im Moment alle in Hannover.

Der neue Manager war vorige Woche beim 96-Training, um sich ein Bild zu machen. Nachher war er in einem Blumenladen, nur so. Rote Rosen oder Nelken? Einen Kaktus, den wortkargen Überlebenskünstler der Pflanzenwelt?

Neben Horst Heldt saß am Dienstag einer seiner früheren Trainer auf der Tribüne. Christian Kolodziej schaute mit Heldt beim Training zu. Kolodziej war in Stuttgart Athletik-Coach gewesen, als Heldt VfB-Manager war. Wirklich nur ein Besuch? Ja, erklärte 96, Kolodziej macht einen Besuchstrip bei mehreren Clubs.

Am Dienstag trainierte Hannover 96 in der HDI-Arena.

Horst Heldt vertraut Martin Kind und Martin Kind neuerdings Horst Heldt. Daniel Stendel sagt, er spüre dieses Vertrauen. Welches genau, hat er vorsichtshalber nicht gesagt.

Aber vermutlich spürt Stendel das fußballtypische Vertrauen to go, ein Einwegvertrauen, das aus hygienischen Gründen nach dem jeweils nächsten Spiel entsorgt und im Bedarfsfall erneuert wird. Der Bedarfsfall tritt in der Regel bei drei Punkten pro Spiel ein, man spricht im Fall Stendel von einer stillen Vertragsverlängerung, dem sogenannten Vertrauensnachschuss.

Zwei Namen, einer muss weg

Es ist ganz einfach: Gewinnt Stendel am Sonnabend auf St. Pauli und auch alle restlichen Spiele mit, sagen wir, 1:0, bleibt er Trainer. Zumindest bis zum ersten Spiel der Bundesliga-Saison 2017/2018. Das wäre dann irgendwie in aller hannoverschen Sinne, und bevor Horst Heldt aus Verzweiflung anfängt, einen Rosennelkenkaktus zu züchten, wäre die Blumenfrage dann auch geklärt.

Die Fans in der Nordkurve haben am Sonnabend jedenfalls den Trainer gefeiert. Demnach ist Daniel Stendel der beste Mann. Wofür genau, haben sie nicht gesagt. Noch während des Spiels haben die Stendel-Fans aus der Nordkurve darüber hinaus mal wieder lautstark verkündet, was sie von Martin Kind halten.