50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie

Laut Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist es grundsätzlich untersagt, dass Geldgeber jene Kapitalgesellschaften übernehmen, in die Fußballvereine ihre Profimannschaften ausgegliedert haben. Mit der sogenannten 50+1-Regel will die DFL erreichen, dass Klubs die Kontrolle über Investoren behalten. Die Stimmenmehrheit muss demnach beim Stammverein liegen.

Bei der 96-Mitgliederversammlung im April 2017 wollten die Mehrheiten der Anwesenden, dass die 50+1-Regel in der Vereinssatzung aufgenommen wird. Eine Zweidrittelmehrheit wäre nötig gewesen, doch es votierten – in einer umstrittenen Abstimmung – nur 60 Prozent der Anwesenden für die Satzungsänderung. Allerdings stimmte bei einem gesonderten Antrag eine deutliche Mehrheit dafür, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung entscheiden muss, ob Kind bei der DFL eine Ausnahme von 50+1 beantragen darf.

Eigentlich war für Anfang Februar 2018 eine Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) über den Antrag von Martin Kind auf eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel bei Hannover 96 erwartet worden. Doch dann kam es zu einer überraschenden Wedung: Martin Kind und Hannover 96 ließen den Antrag vorerst ruhen. "Die Mehrheitsverhältnisse bei Hannover 96 bleiben demnach unverändert", hieß es in einer Pressemitteilung der DFL. Stattdessen strebe sie eine "ergebnisoffene Grundsatzdebatte" innerhalb seiner Gremien an. Diese Diskussion erfolge unabhängig vom weiteren Vorgehen von Hannover 96 und Martin Kind.

Nachdem die 36 DFL-Vereine Ende März auf Antrag des Zweitligisten FC St. Pauli für die Beibehaltung der 50+1-Regel und damit gegen eine Öffnung für Investoren gestimmt hatten, nahm Martin Kind seinen Antrag auf Ausnahmegenehmigung im Mai wieder auf. Die DFL bestätigte den schriftlichen Eingang der Reaktivierung am 22. Mai und kündigte an, sich "mit dem Ausnahmeantrag erneut zu befassen".

Juni 2018: Ablehnung von Kinds 50+1-Antrag durch die DFL

Im Juni 2018 lehnte die DFL den Ausnahmeantrag ab. Der entscheidende Knackpunkt: Die DFL sah die Förderung, die die Privatperson Martin Kind in den 20 Jahren an den Spitze von Hannover 96 geleistet hat, nicht als ausreichend "erheblich" an. Heißt im Klartext: Als Richtlinie gilt die jährliche Investition des Hauptsponsors, die der Antragsteller mindestens ebenso aufbringen müsse. "Die von Herrn Martin Kind unstrittig in den letzten 20 Jahren erbrachten Förderleistungen erreichen nach Ansicht des DFL-Präsidiums nicht den erforderlichen Umfang, der eine Ausnahme von der 50+1-Regel gemäß Satzung rechtfertigen würde", heißt es von der DFL dazu.

Martin Kind legte Beschwerde gegen die Ablehung ein. Mit einer Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichts wird für Anfang 2019 gerechnet.