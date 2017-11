Die Partie gegen den VfB Stuttgart wird für Hannover 96 zum Charaktertest

Das Gute an dem schlechten Auftritt in Bremen: In nur drei Tagen kann Hannover 96 mit einem Sieg im Heimspiel gegen Stuttgart die schwache Leistung beim 0:4 in Bremen schon wieder vergessen machen. „Wir müssen das analysieren und darüber reden. Wir dürfen jetzt nicht den Mantel des Schweigens darüber legen, sondern wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Am Freitag gegen Stuttgart wollen wir es besser machen“, sagte Torjäger Martin Harnik, der in Bremen zu Beginn der zweiten Halbzeit die größte 96-Chance vergab.

Die Partie in Bremen war das erste Spiel in dieser Saison, in dem weder die Leistung stimmte noch die taktische Ausrichtung von Trainer André Breitenreiter Erfolg hatte. „Wir haben in der ersten Halbzeit die Idee und das System nicht so gut umgesetzt, wie wir es hätten tun müssen, um Werder gefährlich zu werden“, erklärte Harnik. In dem 4-4-2-System mit Raute waren die Lücken in der Defensive zu groß.