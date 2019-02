Hannover 96: Die spektakulären Frankfurt-Begegnungen der letzten Jahre

Viereinhalb Jahre ist es schon her: 2014 holte Hannover 96 den letzten Sieg gegen Eintracht Frankfurt, danach begann die Durststrecke gegen die Profis vom Main. Bis heute.

So manch entscheidendes Spiel findet sich unter den vergangenen Partien, unter anderem das DFB-Pokal-Halbfinale 2016/17, in dem Hannover 96 in der 96. Minute noch einen Elfmeter zugesprochen bekam oder das Spiel ein halbes Jahr zuvor, welches letztendlich den Abstieg der Roten aus der 1.Bundesliga besiegelte.