96-Talente auf dem Sprung

Beim Trainingslager in St. Peter-Ording ist der 21-Jährige nicht dabei, Anton erholt sich erst einmal von den Strapazen der vergangenen Monate und wird erst beim nächsten Trainingslager in Velden zur Mannschaft stoßen.

Erfrischung für die 96-Profis in der Nordsee!

Erfrischung für die 96-Profis in der Nordsee! © Petrow

Erfrischung für die 96-Profis in der Nordsee! © Petrow

Erfrischung für die 96-Profis in der Nordsee! © Petrow

Erfrischung für die 96-Profis in der Nordsee! © Petrow

Mit Schwung in die Abendsonne. © Petrow

Die zweite Trainingseinheit des Tages führte die Spieler an den Strand. © Petrow

Das Trainingsgelände in Garding. © Petrow

In der Ruhe liegt die Kraft. © Petrow

Intensive Gespräche am Rande des Trainings. © Petrow

Die Mannschaft packt gemeinsam an. © Petrow

Hannover 96: Der erste Trainingstag in Garding

„Natürlich wollen wir jeden Spieler individuell verbessern und versuchen, ihn auf das nächste Level zu bringen. Aber nicht nur im fußballerischen Bereich, auch was Kondition, Kraft und Beweglichkeit angeht“, sagt André Breitenreiter.

Der Defensivspieler hat in der vergangenen Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt und einen riesigen Sprung gemacht. In der 96-Mannschaft gibt es aber noch andere junge Spieler, die viel mitbringen, den letzten Schritt vom Talent zur festen Größe jedoch noch nicht geschafft haben.

Erste Trainingseinheit von Hannover 96 in Garding

Breitenreiter will den jungen Spielern den letzten Schubser geben und sie so verbessern, dass sie beim Bundesligisten eine wichtige Rolle übernehmen können. Die Auswahl ist jedenfalls groß genug.

Noah Sarenren Bazee

Seine Schnelligkeit ist seine große Stärke, wenn es um Spielverständnis und Taktik geht, muss der 20-Jährige aber noch einiges lernen. An Engagement fehlt es ihm nicht, der Außenstürmer gibt bislang in der Vorbereitung Vollgas – vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu viel. Sein größtes Problem in der vergangenen Saison waren seine Verletzungen. Bleibt Sarenren Bazee gesund, hat er gute Chancen, den endgültigen Durchbruch zu schaffen.