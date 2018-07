Hannover 96: Dieses Jahr Yin-Yang-Effekt, nächstes Jahr ein neuer Ausrüster?

In der Fremde spielt die Mannschaft künftig im schwarz gehaltenen Trikot im Grau-Me­lange-Look.

Nachdem Kapitän Edgar Prib am Sonntag auf einem Bolzplatz in der List bereits das eher schlichte Heimtrikot vorgestellt hatte, präsentierte 96 gestern das Auswärts- und das Ausweichtrikot. Dabei sind jeweils zwei Farbtöne im Trikot voneinander abgesetzt. Grbavac nennt das den „Yin-Yang-Effekt“.

96 geht in die achte Saison mit demselben Ausrüster. „Da liegt die Messlatte hoch und es ist schwer, neue Reize zu setzen“, sagt 96-Marketingleiter Josip Grbavac. Beim neuen Ausweichtrikot in Neongrün-Melange ist der Plan jedenfalls aufgegangen. „Es ist bewusst grell und auffällig gestaltet“, erklärt Grbavac.

96 im kommenden Jahr mit neuem Ausrüster?

Um die Farbwahl der Spielkleidung rankt 96 die Geschichte „Vom Schotter zum Grün“, gemeint als „Hommage an die Bolzplatzkultur“. Angefangen auf Bolz- und Schotterplätzen, führe der Weg der jungen Kicker in die Vereine und zum Grün des Rasens bis zum letzten Schritt zu den Profis und ins klassische Rot.

Das alles klingt ein wenig bemüht, aber entscheidend ist in dem Fall ohnehin an der Fan-Shopkasse. 30 000 Trikots hat 96 in der Vorsaison verkauft, 20 000 davon waren rote Heimtrikots. „Das ist gut“, sagt Grbavac, der diesmal mit ähnlichen Verkaufszahlen rechnet. Es wird aber die letzte Jako-Kollektion bei 96 sein. „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagt zwar der 96-Marketingleiter, der Vertrag mit Jako wird nach Sportbuzzer-Informationen jedoch nicht verlängert. Für die Zukunft verhandelt 96 bereits mit neuen Ausrüstern.

Die Preise für die 96-Trikots bleiben unverändert. Erwachsene zahlen 74,96 Euro, Kinder 54,96 Euro. Die neue Kleidung ist ab sofort zu haben in den beiden Fanshops sowie online unter „shop.hannover96.de“.