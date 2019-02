PRO: Ja, Doll kann zwei Teams abhängen

von Florian Wichert, Head of Fußball und Sport bei t-online.de

Platz 18, erst zwei Siege, Unruhe im Klub und den schlechtesten Kader der Liga: Hannover hat alles, was einen Absteiger ausmacht. Aber: Seit letzter Woche gibt es wieder Hoffnung – dank Thomas Doll. Beim 0:3 gegen Leipzig hat der neue Trainer gesehen, was es braucht: „Da muss Alarm her. Da muss Zug rein. Es muss ein kalter Nordwind in die Trainingseinheiten.“ Und für den wird er sorgen.

Dass Doll ein Top-Trainer ist, hat er bewiesen. Beim Chaos-HSV hielt er drei Jahre durch, führte den Klub in die Champions League. Heute spielt der HSV in der 2. Liga und kann davon nur träumen. Doll rettete den BVB 2007 vor dem Abstieg und hatte auch im Ausland Erfolg. Mit Ferencvaros gewann er das Double in Ungarn.