Hannover 96: Doll schonungslos und energisch - Kind hinterfragt Breitenreiter und Heldt

Geht noch was für 96 – oder ist schon alles zu spät? „So lange rechnerisch noch alles möglich ist, werden wir kämpfen“, kündigt 96-Chef Martin Kind an. Das sind allerdings schon Endzeitparolen, ausgesprochen in hoffnungsloser Lage, in die sich der Verein durch eine Vielzahl falscher Entscheidungen manövriert hat. Der wohl letzte Ausweg bietet sich morgen gegen Nürnberg.

Das 96-Training vom 6. Februar 2019: Akrobatisch: Matthias Ostrzolek beim Fallrückzieher. ©

Anzeige

Dolls Zuversicht und Kinds Skepsis In klassischer Sportreportersprache ist das ein Kellerduell des Letzten gegen den Vorletzten. Im hippen Twitter-Gewitter ist das – mit Verlaub – der nicht ganz feine „El Kackico“: 96, seit neun Spielen sieglos und die schlechteste Heimmannschaft – trifft auf die schlechteste Auswärtsmannschaft Nürnberg, die seit 14 Spielen sieglos ist. Das sind die Fakten, gegen die sich der neue 96-Trainer tapfer stemmt. „Alle haben Bock darauf, das Ding zu rocken am Wochenende“, sagt Thomas Doll. „Alle sind noch einmal enger zusammengerückt. Jeder brennt auf das Spiel. Niemand verspürt Angst. Das freut mich natürlich.“

Kind: "Die Krise sitzt so tief" Man möchte Doll wünschen, dass er sich nicht vergeblich an der 96-Mannschaft abarbeitet. Er sprüht vor Energie, er plant und trainiert, er führt Einzelgespräche mit den Profis – ob das aber auch auf dem Platz ankommt, liegt an den Spielern. „Die Krise sitzt so tief“, hat Klubchef Kind erkannt. Und er fragt sich, „warum Heldt und Breitenreiter das nicht früher realisiert haben“. Erst Doll hat nach der Niederlage gegen Leipzig eine lange Mängelliste aufgestellt, was Manager Horst Heldt nun „nicht verwundert. Es macht keinen Sinn, drum herumzureden. Probleme muss man thematisieren, worauf soll man warten?“

Die 96-Mängel-Liste von Thomas Doll Fehlende Fitness: „Bei dem einen oder anderen war es, als wenn er an einem Gummiband gelaufen ist. Da muss am Fitnesslevel gearbeitet werden.“ Doll kündigte an, sich mit den Fitnesstrainern zusammensetzen zu wollen. „Da muss mehr Po­wer rein, da muss Alarm her, da muss Zug rein. Ab Montag muss kühler Nordwind rein in die Trainingseinheiten.“ Doll wollte André Breitenreiter keine Vorwürfe machen. Doch wer sonst, wenn nicht der Ex-Trainer und dessen Athletik-Coach, sollte verantwortlich sein – falls Dolls Einschätzung stimmen sollte. Breitenreiter hatte vor Saisonbeginn Dennis Fischer aus Havelse zu 96 geholt. Auch könnte sich die fehlende, weil von Breitenreiter gestrichene Trainingspause zwischen den Jahren negativ ausgewirkt haben. ©

Trainingsintensität stimmt Doll konnte jedoch von seiner Fehlerliste schon wieder „viele Punkte streichen“, sagt er zumindest. „Die Jungs im Team haben das sehr gut aufgenommen und selber gespürt, dass wir anziehen und mehr Geschwindigkeit reinbekommen müssen in unsere Aktionen.“ Er sei „sehr zufrieden mit der Trainingswoche, alles, was wir uns an Schwerpunkten vorgenommen hatten, konnten wir abarbeiten“. Doll glaubt, „jeder weiß, wie wichtig das Spiel ist. Wir wollen ein engagiertes Spiel abliefern, mit allem, was uns zur Verfügung steht, und die Position tauschen mit Nürnberg. Dann haben wir wieder Anschluss, das macht dann wieder Kräfte frei. Dafür müssen wir viel investieren.“ Ein Big Point für 96 wäre, überhaupt erst mal wieder Torchancen herauszuspielen. „Mehr Mut, mehr Geschwindigkeit, mehr freie Räume anlaufen und das Halbherzige abzulegen“, verlangt Doll.

96-Training: Kraftzirkel mit Gewichtheben und Boxen Felipe mit langt zu. ©