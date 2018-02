Hannover 96: Drei Profis trainieren individuell - Sarenren Bazee wieder voll zurück

Auch Pirmin Schwegler, der bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach verletzt vom Platz musste, absolvierte für gut eine Stunde Einzeltraining - allerdings auf dem Platz. „Bei Pirmin hat nach einem Zweikampf der Muskel zugemacht“, erklärte Breitenreiter nach der Partie am Samstag. Felix Klaus hatte schon in der 23. Minute wegen Adduktoren-Problemen rausgemusst.

Die 96-Profis trotzten am Dienstag den eisigen Temperaturen. Ab 11 Uhr standen die Schützlinge von Trainer André Breitenreiter auf dem Trainingsgelände der Mehrkampfanlage. Nicht mit dabei waren Oliver Sorg und Felix Klaus, die beiden Ex-Freiburger trainierten individuell in der Arena.

Felipe (am Ball) passt zum Mitspieler. © Sielski

Niclas Füllkrug springt am höchsten und köpft den Ball. © Sielski

Pirmin Schwegler (am Ball) und Julian Korb spielen sich den Ball zu. © Sielski

Charlison Benschop (links) dribbelt an Noah Joel Sarenren Bazee vorbei. © Sielski

Mavin Bakalorz (links) versucht an Josip Elez vorbeizukommen © Sielski

Noch am Dienstag soll es die Diagnosen zur Schwere der Verletzungen von Felix Klaus und Pirmin Schwegler geben. Vor allem bei Klaus droht ein Ausfall für das Spiel am Sonnabend in Frankfurt.

Nicht mit dabei waren Sebastian Maier und Keeper Michael Esser, beide fehlten krankheitsbedingt.