So spielt Hannover 96 heute gegen Dynamo Dresden

Um 13:30 Uhr gastiert Hannover 96 beim Tabellensechsten Dynamo Dresden. Die Personalsituation bei 96 ist weiterhin angespannt: Die Grippewelle geht um in Hannover. Mit Sané, Sorg und Felipe meldeten sich gleich drei Spieler der "Roten" unter der Woche krank. Lediglich der Senegalese schaffte in den Kader. Außerdem muss Trainer Daniel Stendel verletzungsbedingt auf Uffe Bech und Stefan Strandberg verzichten. Für Oliver Sorg steht Fynn Arkenberg im Aufgebot der 96er. Florian Hübner ist wieder fit und ebenfalls mit nach Dresden gereist.

Salif Sané fängt trotz Erkältung in Dresden in der Abwehr an. In der Startelf steht überraschend auch Iver Fossum als zentraler Mittelfeldspieler hinter Martin Harnik. Sein Startelf-Debüt feiert Florian Hübner in den Innenverteidigung.

Sebastian Meier steht erneut nicht in der Startelf – Trainer Daniel Stendel zog Fossum vor. Auf der Bank schmoren außerdem drei Stürmer: Niclas Füllkrug, Kenan Karaman und Artur Sobiech. Damit stellt Stendel im vierten Ligaspiel der Rückrunde bereits zum dritten Mal im Angriff um.

So spielt 96 heute: Tschauner - Anton, Sané, Hübner, Prib - Bakalorz, Schmiedebach, Fossum, Sarenren Bazee, Klaus - Harnik

Aufstellung Dynamo Dresden: Schwäbe - Heise, Müller, Modica, Kreuzer - Hauptmann, Hartmann, Aosman - Stefaniak, Kutschke, Berko