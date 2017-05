"Von der Flatter halte ich gar nichts": 96-Top-Vorbereiter Edgar Prib im Interview

Edgar Prib. Dauerbrenner bei den Roten. Seit 2013 lief der Linksfuß in über 100 Spielen für 96 auf (4 Tore, 17 Assists). Ungefähr die gleiche Anzahl an Spielen bestritt der Deutsch-Russe in der 1. Bundesliga, unter anderem für Greuter Fürth. © dpa

Stefan Strandberg. Der 26-Jährige ist von FK Krasnodar ausgeliehen. An den ersten 12 Spieltagen war der Norweger gesetzt. Im März musste sich der Verteidiger jedoch einer Operation an der Achillessehne unterziehen. Es bleibt fraglich, ob 96 die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro ziehen wird. © dpa

Miiko Albornoz. Der exotische Schweden-Chile-Mix auf der linken Verteidigerposition liefert nicht immer konstant gute Leistungen, ist jedoch auf seiner Position nicht wegzudenken. Seit 2014 in Hannover, machte der 26-Jährige bereits 51 Spiele in der 1. Bundesliga. © dpa

Kenan Karaman. Unter André Breitenreiter ist der Türke in den Hintergrund gerückt. In den ersten vier Spielen bekam er nur 43 Minuten. Für den 23-Jährigen spricht: In dieser Saison ist er bereits an zwölf Toren beteiligt (6 Tore, 6 Assists). © dpa

Timo Königsmann. Gebürtig in Hannover, ist er seit 2012 in der Jugend aktiv gewesen. Seit 2014 ist der Keeper mit einem Profi-Vertrag ausgestattet, kam aber noch nicht zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft. © Joachim Sielski

Marko Maric. Der 21-Jährige ist seit Januar von der Reserve der TSG Hoffenheim geliehen. Die Leihe läuft im Sommer aus. © Sielski