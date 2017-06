Fix: Prib verlängert Vertrag bei Hannover 96

Prib, der bereits 98 Bundesliga-Spiele absolviert hat und nun in seine fünfte Saison mit den Roten geht,, hatte einen starken Endspurt in der Zweitliga-Saison bis zum Aufstieg hingelegt. Seitdem André Breitenreiter Trainer ist, war der 27-Jährige an fünf Toren in acht Spielen direkt beteiligt.

"Daran will ich anknüpfen"

Im letzten Spiel in Sandhausen fehlte er gelbgesperrt. „Der beste Vorlagengeber“, bedauerte Breitenreiter vor dem finalen Duell um den Aufstieg, in dem Prib fehlte. Diese Anerkennung hat offenbar auch bei Pribs Entscheidung zur Vertragsverlängerung eine Rolle gespielt.

"In der Endphase der vergangenen Saison habe ich viel Vertrauen des Trainers gespürt und konnte meine Leistung zeigen, so wie ich sie mir vorstelle – daran will ich in der neuen Spielzeit anknüpfen", sagt Prib.