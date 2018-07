Hannover 96: Ehemaliger 96-Spieler Idrissou wechselt in die 3. Liga Österreichs

Bei den Hessen war Idrissou (l.) in der Saison 2011/12 im Einsatz und stieg in die Bundesliga auf. Hier freut er sich mit Bamba Anderson, Alex Meier und Erwin Hoffer (v. l. n.r.). Allerdings blieb Idrissou in der 2. Liga, schloss sich dem Erzrivalen 1. FC Kaiserslautern an. © action press