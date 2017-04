Die Aufstellung: So will Hannover 96 gegen Braunschweig gewinnen

Philipp Tschauer: Ist inzwischen unumstrittener Stammkeeper bei den Roten. Hat seinen Kasten in dieser Saison zwölfmal sauber gehalten - Ligabestwert.

Jasmin Fejzic: Viele Ähnlichkeiten mit Tschauner, er ist genauso lang (1,97 Meter), hat eine starke Ausstrahlung, ist Führungsfigur mit 30 Jahren und hat einen präzisen Abnwurf. Aber am Fuß ist der Bosnier schwach, auch im Ein-gegen-Eins nicht so stark wie der 96-Torwart. Nur neun Zu-null-Spiele – Tschauner hat zwölf.

Die Statistik der beiden Torhüter in der Übersicht. Vorteil: Hannover.

Oliver Sorg: Stand in dieser Saison häufiger in der Kritik. Der inzwischen entlassene 96-Trainer Daniel Stendel stellte auf der Rechtsverteidiger-Position häufiger um. Bei André Breitenreiter ist Sorg mittlerweilse gesetzt. Konzentriert sich auf die Defensive, schaltet sich nach vorne selten ein.

Die Statistik der beiden Rechtsverteidiger in der Übersicht. Vorteil: Braunschweig.

Saulo Decarli: Bewegungen wie ein Kung-Fu-Kämpfer: Drahtig, beweglich und furchtlos. Typisch kompromisslose italienische Schule: Der Schweizer hat den letzten Abwehrschliff in Livorno. Hat aber nicht die Klasse von Salif Sané.

Die Statistik der beiden Innenverteidiger in der Übersicht. Vorteil: Hannover.

Florian Hübner: Stand in der gesamten Hinserie nicht in der Startelf. Inzwischen ist der Sommer-Neuzugang aber gesetzt. Defensiv stark, allerdings mit Schwächen im Spielaufbau.

Die Statistik der beiden Innenverteidiger in der Übersicht. Vorteil: keiner.

Ken Reichel: Schluss ist, wenn Reichel trifft! Der Kapitän schießt die entscheidenden Siegtore. Miiko Albornoz hat mehr technisches Talent, aber Reichel machts mit Herz und Mut wett. Schon fünf Tore und vier Torvorlagen in dieser Saison – Spitzenwert für einen Linksverteidiger.

Die Statistik der beiden Linksverteidiger in der Übersicht. Vorteil: Braunschweig.

Marvin Bakalorz: Kam schwer in die Saison, ist inzwischen aus dem defensiven Mittelfeld der Roten aber nicht mehr wegzudenken. Zeigt hohen Einsatz, geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Der Ball ist allerdings nicht unbedingt sein bester Freund...

Mirko Boland: Maskenmann zum Fürchten. Braucht normalerweise für seine Zweikampfführung einen Waffenschein, schafft es aber trotzdem, ohne gelbe Karten auszukommen. Motor im Mittelfeld, der aber auch gerne zu früh überdreht. Schwankend in der Leistung. Auf Augenhöhe mit Bakalorz. Das wird ein echtes Kämpfer-Duell!

Die Statistik der beiden Mittelfeldspieler in der Übersicht. Vorteil: keiner.

Die Statistik der beiden Mittelfeldspieler in der Übersicht. Vorteil: Hannover.

Felix Klaus: Spielte eine überragende Hinserie, machte fünf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In der Rückserie läuft er seiner Form hinterher. Musste oft vorzeitig raus.

Hendrick Zuck: Das Gegenstück zu Felix Klaus. Klares Passspiel, aber bieder in der Offensive. Kein Tor,eine Torvorlage, keine echte Waffe. Minuspunkt für Braunschweig.

Die Statistik der beiden Außenbahnspieler in der Übersicht. Vorteil: Hannover.

