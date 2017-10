Nach seiner Verletzung: Wann gibt 96-Stürmer Jonathas sein Comeback?

Florian Hübner: Der Verteidiger, der 96 mit seinem Kopfballtor am letzten Zweitligaspieltag in Sandhausen die Rückkehr in die Bundesliga bescherte, dürfte die besten Chancen haben. In den letzten beiden Ligaspielen ließ Breitenreiter in der Innenverteidigung Waldemar Anton neben Salif Sané ran, Hübner blieb auf der Bank. Sollte Breitenreiter U21-Nationalspieler Anton aber gegen Frankfurt wieder ins defensive Mittelfeld ziehen, wäre Hübner die erste Alternative. Heldt lobt: „Florian hat das in der Zweitligasaison sehr gut gemacht.“