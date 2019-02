Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) - unter schiedlicher könnten die Gefühlswelten zwischen den beiden Kontrahenten gegenwärtig nicht sein. Die ,,Adler" rauschen nach ihrer Europacup-Gala gegen Schachtjor Donezk (4:1) nach Hannover, die ,,Roten" stehen nach dem enttäuschenden 0:3 bei 1899 Hoffenheim mehr denn je im Abstiegskampf. Für 96-Trainer Thomas Doll ist es das Wiedersehen mit einem seiner früehren Vereine. Der 52-Jährige spielte zwischen 1994 und 1996 für Eintracht Frankfurt und stieg im letzten Jahr am Riederwald mit dem Verein aus der Bundesliga ab.

Das 4:1 im Hinspiel leitete Eintracht Frankfurts Höhenflug ein, der mit dem Einzug ins Europa-League-Achtelfinale am Donnerstagabend gegen Schachtjor Donzek seinen vorläufigen Höhepunkt erfuhr. Für Hannover 96 bedeutete das Hinspiel das erstmalige Abrutschen auf den 18. Tabellenplatz in dieser Saison. Die Bilanz gegen die SGE spircht klar gegen die Niedersachsen: Frankfurt gewann die letzten fünf Spiele gegen 96 allesamt. Walace wird den Hannoveranern gesperrt fehlen. Thomas Doll fordert nach dem blutleeren Auftritt in Sinsheim vor allem eine bessere Kommunikatin: ,,Man muss sich auch mal anmachen, provozieren, ohne Angs zu machen. Wir brauchen noch mehr Feuer!" Adi Hütter freut sich auf Frankfurter Seite auf das Spiel in Hannover: ,,Wir wollen den Schwung aus dem Europa-League-Spiel mitnehmen und wir können mit einem Sieg etwas näher an die oberen Plätze herankommen." Diesen Schritt verpassten die Hessen im letzten Sonntagsspiel und nur 48 Stunden nach der Rückkehr aus der Ukraine beim müden 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach.