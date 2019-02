Rebic, Jovic und Kostic lassen Eintracht Frankfurt jubeln - Absturz von Hannover 96 geht weiter

Drei Tage nach der Europa-League-Gala gegen Schachtjor Donezk kehrt Eintracht Frankfurt auch in der Bundesliga in den Erfolgsmodus zurück. Die Hessen, die sich in den vorherigen vier Punktspielen jeweils mit Unentschieden begnügen mussten, gewannen bei Hannover 96 3:0 (0:0) und untermauerten ihre Ambition auf die erneute Teilnahme am internationalen Geschäft. In Hannover konnte sich Trainer Adi Hütter einmal mehr auf die Treffsicherheit seiner Offensivreihe verlassen.