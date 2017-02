Neue Regel, Personalsituation, Schiri: Was Ihr jetzt schon über das Frankfurt-Spiel wissen müsst

Was müsst Ihr jetzt schon über das Spiel wissen? Hier unser Überblick:

Vierter Einwechselspieler erlaubt

Am Mittwochabend hat die neue Regel im DFB-Pokal auch Premiere in Hannover – vorausgesetzt, 96 schafft gegen Eintracht Frankfurt nach 90 Minuten ein Unentschieden. Erstmals ist ab sofort bei einer Verlängerung eine vierte Auswechslungen pro Team erlaubt. Den Vorschlag der Trainer hatte der DFB um den zuständigen Vize Peter Frymuth in einen Beschluss gefasst. „Wir haben die Belastung der Spieler im Blick, die Trainer haben nun eine Möglichkeit mehr, diese zu steuern“, erklärte Frymuth.