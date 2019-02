96 gegen Frankfurt: Verdrängt Weydandt den Brasilianer Jonathas aus der Startelf?

Wo er da gelandet ist, hat der 23-Jährige im Hinspiel in Frankfurt zu spüren bekommen – da hatte er sein Oha-Erlebnis. Die Innenverteidiger seien ihm „besonders in Erinnerung geblieben“, erzählte Weydandt dem Magazin 11 Freunde. „Beim Spiel gegen die Eintracht musste ich zum ersten Mal richtig durchpusten. Die Zweikämpfe gegen Marco Russ, Evan N'dicka und Makoto Hasebe waren brutal schwer“, sagte Weydandt. „Da ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass Bundesliga-Verteidiger kaum Schwächen offenbaren. Das Stellungsspiel, die Geschwindigkeit, die kleinen Tricks. Ich dachte nur: alter Schwede.“

In Trainingsspielen hat Jonathas zwar in dieser Woche seine Tore gemacht. Konsequent wäre es dennoch nach dem leblosen Auftritt in Hoffenheim, wenn ihn der 96-Trainer erst mal auf die Bank setzt – und mit Weydandt einen Stürmer in die Mannschaft stellt, der sich auch bewegen kann. Dass die beiden eine Doppelspitze bilden wie gegen Nürnberg, dürfte angesichts der Frankfurter Klasse ausgeschlossen sein.

Weydandt hat mehr Tempo als Jonathas

Bei Weydandt kann sich Doll sicher sein – er gibt alles, läuft und arbeitet viel mehr für die Defensive mit als Jonathas. Weydandt hat auch deutlich mehr Tempo als der Brasilianer. Technische Schwächen wird Doll ihm verzeihen, denn jetzt kommt es darauf an, Mentalität auf den Platz zu bringen.

Sein letztes Tor hat „Henne“, wie er gerufen wird, vor elf Wochen beim 1:1 in Mainz erzielt. Wäre doch für ihn eine Auszeichnung, wenn er sich diesmal gegen die Frankfurter Abwehr durchsetzen und treffen könnte. Vielleicht denken dann Hasebe und Co.: Alter Schwede, der hat aber dazugelernt.