Tschauner: Bekommt wenig zu tun. In erster Linie als Anspielstation gefragt, wenn 96 nicht wusste, wohin mit dem Ball. Starke Paraden gegen Thy und Kalla. Note 2.

Tschauner: Bekommt wenig zu tun. In erster Linie als Anspielstation gefragt, wenn 96 nicht wusste, wohin mit dem Ball. Starke Paraden gegen Thy und Kalla. Note 2. © dpa/Heimken

Prib: Hat Mühe mit dem starken Sahin. Kommt dem Tempo des kleinen Flügelstürmers nicht mit. Versucht nach vorne Druck zu machen. Die letzte Flanke kommt aber auch nicht. Muss in der 78. Minute raus. Note 5.

Prib: Hat Mühe mit dem starken Sahin. Kommt dem Tempo des kleinen Flügelstürmers nicht mit. Versucht nach vorne Druck zu machen. Die letzte Flanke kommt aber auch nicht. Muss in der 78. Minute raus. Note 5. © dpa/Heimken

Hübner: Räumt mit Kopf und Füßen Vieles weg, was in den Strafraum fliegt. Aber auch er wackelt. Note 4.

Hübner: Räumt mit Kopf und Füßen Vieles weg, was in den Strafraum fliegt. Aber auch er wackelt. Note 4. © Imago/Sielski (Archiv)

Albornoz: Die nächste Fehlbesetzung. Kann ja gut flanken, aber mit so wenig Offensivpower bringt das nichts. Kann einmal schießen, flankt stattdessen auf Harnik. Note 5.

Albornoz: Die nächste Fehlbesetzung. Kann ja gut flanken, aber mit so wenig Offensivpower bringt das nichts. Kann einmal schießen, flankt stattdessen auf Harnik. Note 5. © Imago/deFodi (Archiv)

Maier: Zu weit weg von Torgefahr, mit schwachem Abschluss. Nur bemüht. Muss in der 67. Minute raus. Note 5.

Maier: Zu weit weg von Torgefahr, mit schwachem Abschluss. Nur bemüht. Muss in der 67. Minute raus. Note 5. © Imago/PMK (Archiv)

Sarenren Bazee: In der 67. Minute für Maier. Ordnet sich als zweite Spitze ein. Ein Sprint mit Ball, schwacher Pass in den Strafraum. Note 4.

Sarenren Bazee: In der 67. Minute für Maier. Ordnet sich als zweite Spitze ein. Ein Sprint mit Ball, schwacher Pass in den Strafraum. Note 4. © Imago/Rudel (Archiv)

Fossum: Der Verteidiger-Sechser-Zehner spielt diesmal Rechtsaußen. Völlige Fehlbesetzung. Muss in der 61. Minute raus. Note 6.

Fossum: Der Verteidiger-Sechser-Zehner spielt diesmal Rechtsaußen. Völlige Fehlbesetzung. Muss in der 61. Minute raus. Note 6. © Imago/Osnapix (Archiv)