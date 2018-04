Hannover 96: Elez "opfert" sich für die Mannschaft – Einsatz gegen Stuttgart fraglich

Von Split wechselte Elez in die U19 von Lazio Rom. Bei den Profis der Römer spielte er keine Rolle und wurde an den italienischen Drittligisten FC Grossato, nach Ungarn zu Budapest Honvéd und nach Dänemark zu Aarhus GF ausgeliehen. Auch für die kroatischen Jugendnationalmannschaften spielte er weiter. Hier für die U21 gegen Schweden.

