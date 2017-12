Hannover 96: Diese emotionale Geschichte steckt hinter dem Tor von Charlison Benschop

Anzeige

Einem 96-Spieler konnte die 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München die Laune nicht verderben: Charlison Benschop. Der Angreifer stand fast exakt zwei Jahre nach seinem letzten Startelf-Einsatz für die Profis von Hannover 96 wieder von Beginn an auf dem Platz und machte gegen den Rekordmeister auch noch den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Freude über den Treffer war groß, nicht nur beim Neu-Nationalspieler von Curacao. "Die Mannschaft hat sich super für mich gefreut. Meine Familie, die Kinder, meine Mutter, die Jungs in der Kabine haben mir sehr geholfen", sagte Benschop und fügte an: "Mein Handy explodiert jetzt."

Seit letztes Bundesliga-Tor hatte der 28-Jährige am 15. August 2015 in Darmstadt erzielt. Es war sein erster Treffer im ersten Pflichtspiel für die Roten nach seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf an die Leine. Bald darauf begann die lange Leidenszeit des Stürmers. 446 Tage fehlte der Benschop verletzt. Zuletzt spielte er nur noch für die Reserve in der Regionalliga Nord. Vor einem Monat traf er bei der 2:3-Niederlage gegen den VfB Oldenburg. Und nun also die Bayern ... – statt Frederik Lach hießen die Gegenspieler am Sonnabend wieder Boateng und Hummels.

MEHR NEWS ZU HANNOVER 96​ Die Überraschung war groß, als Benschops Name ausgerechnet gegen die Millionen-Truppe auf der Anzeigentafel in der Allianz-Arena aufflackerte. Würde er in München überhaupt etwas reißen können? Der Angreifer gab die Antwort auf dem Platz. Auf dem rechten Flügel war er sehr präsent in den Zweikämpfen, rieb sich für die Mannschaft auf, eroberte Bälle. Dass er in den vergangenen anderthalb Jahren nur 25 Minuten Profifußball erlebt hat, war dem Offensivspieler nicht anzusehen. "Seinen Einsatz hat er sich das aufgrund seiner Trainingsleistungen in den vergangenen Wochen verdient. Er ist endlich mal über längere Zeit verletzungsfrei. Er hat gute Momente gehabt in der Ballsicherung", sagte 96-Trainer André Breitenreiter nach dem Spiel.

Verletzungen bei 96: Das sind die Quoten der 96-Akteure: Iver Fossum - kein Wert, da noch nicht verletzt gefehlt: Der Norweger ist seit Januar 2016 bei Hannover 96. Seither absolvierte er 37 Partien für die Roten und fehlte kein einziges Mal verletzt. © dpa Sebastian Maier - kein Wert, da noch nicht verletzt gefehlt: Der Spielmacher ist seit der Saison 2016/17 bei Hannover 96. In dieser Zeit absolvierte er 28 Spiele für die Roten und fehlte nicht einmal wegen einer Verletzung. © Peter Steffen/dpa Matthias Ostrzolek - kein Wert, da noch nicht verletzt gefehlt:Ostrzolek ist seit der Saison 2017/18 bei Hannover 96. Seitdem absolvierte er zwölf Spiele für die Roten und war nicht einmal verletzt. © Sielski Ihlas Bebou - kein Wert, da noch nicht verletzt gefehlt:Der Togolese spielt seit der Saison 2017/18 bei Hannover 96. Bislang absolvierte er elf Spiele und verpasste keine einzige Partie verletzungsbedingt. © Sielski Michael Esser - kein Wert, da noch nicht verletzt gefehlt: Esser ist erst seit der Saison 2017/18 bei Hannover 96. Insgesamt stand er zweimal für die Roten auf dem Platz und verpasste bislang kein Spiel aufgrund von Verletzungen. © imago/regios24 Salif Sané - 115 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:

Der Senegalese ist seit der Saison 2013/14 bei Hannover 96. Mr. Zuverlässig absolvierte 115 Partien für die Roten und fiel nur einmal verletzungsbedingt aus. © imago/Hübner (Archiv) 22. Waldemar Anton - 27 absolvierte Spiele pro verpasster Partie: Anton stammt aus der 96-Jugend und gehört seit der Saison 2015/16 zum Profikader. Insgesamt stand der Mühlenberger 54-mal für Hannover 96 auf dem Platz. Nur zweimal musste er verletzt zuschauen. © imago/DeFodi Martin Harnik - 23,5 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der Österreicher spielt seit der Saison 2016/17 bei Hannover 96. Insgesamt stand er 47-mal auf dem Platz und fehlte den Roten nur zweimal verletzungsbedingt. © Florian Petrow (Archiv) Marvin Bakalorz - 23 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:"Baka" spielt seit der Saison 2016/17 für Hannover 96. Bei 46 absolvierten Spielen musste er nur zweimal verletzt zuschauen. © imago/Hübner Florian Hübner - 21 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Hübner ist seit der Saison 2015/16 bei Hannover 96. Er absolvierte 21 Spiele für die Roten und fehlte nur einmal verletzt. © Maike Lobback [Team zur Nieden] Manuel Schmiedebach - 18,46 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Schmiedebach gehört seit der Saison 2009/10 zum Profikader von Hannover 96. Insgesamt stand er 240-mal für die Roten auf dem Platz und verpasste dabei 13 Spiele verletzungsbedingt. © dpa Philipp Tschauner - 14,67 absolvierte Spiele pro verpasster Partie: Tschauner ist seit der Saison 2015/16 bei Hannover 96, insgesamt stand er 44-mal für die Roten auf dem Platz. Nur dreimal musste er verletzt zuschauen. © imago Julian Korb - 12 Spiele pro verpasster Partie:Korb spielt seit der Saison 2017/18 bei Hannover 96. Bislang absolvierte er zwölf Spiele und musste einmal verletzt zuschauen. © Maike Lobback Pirmin Schwegler - 12 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der Schweizer ist seit der Saison 2017/18 bei Hannover 96. Seitdem stand er zwölfmal für die Roten auf dem Platz und musste eine Partie verletzt aussetzen. © imago/Langer/Eibner-Pressefoto Niclas Füllkrug - 10,75 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der gebürtige Hannoveraner spielt seit der Saison 2016/17 bei Hannover 96. Insgesamt stand er 43-mal für die Roten auf dem Platz und verpasste verletzungsbedingt vier Spiele. © imago/Kaletta (Archiv) Kenan Karaman - 10 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Karaman ist seit der Saison 2014/15 bei Hannover 96. Insgesamt lief er 80-mal für die Roten auf und verpasste verletzungsbedingt acht Partien. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Felix Klaus - 9,29 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Klaus spielt seit der Saison 2015/16 bei Hannover 96. Seither absolvierte er 65 Spiele für die Roten und musste siebenmal verletzt zuschauen. © dpa Miiko Albornoz - 4,88 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der Chilene ist seit der Saison 2014/15 bei Hannover 96. Insgesamt stand er 83-mal für die Roten auf dem Platz und musste 17-mal verletzt zuschauen. © imago/Dünhölter SportPresseFoto Oliver Sorg - 4,73 Spiele pro verpasster Partie:Sorg ist seit der Saison 2015/16 bei Hannover 96. Bislang absolvierte er 52 Spiele für die Roten und verpasste elf Partien verletzungsbedingt. © imago Edgar Prib - 2,79 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der Kapitän ist seit der Saison 2013/14 bei Hannover 96. Insgesamt stand Prib 106-mal für die Roten auf dem Platz. Bis zum Jahresende wird Prib insgesamt 38 Partien verletzt verpasst haben, und nach seinem Kreuzbandriss könnten noch einige Partien folgen. Bis zum Jahresende wird er 96 durch all seine Verletzungen insgesamt 290 Tage verletzt gefehlt haben - es könnten im schlimmsten Fall noch 100 weitere Tage werden. © Petrow Jonathas - 0,89 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der Brasilianer ist seit der Saison 2017/18 bei Hannover 96. Bislang absolvierte er acht Spiele für Hannover 96 und wird bis zum Jahresende insgesamt in neun Partien gefehlt haben. © imago/Sielski Noah Sarenren Bazee - 0,5 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Sarenren Bazee gehört seit der Saison 2015/16 zum Profikader von Hannover 96. Insgesamt stand er 19-mal für die Roten auf dem Platz und musste bei 38 Partien verletzt zuschauen. Der Außenstürmer musste in seiner noch jungen Karriere bislang schon 282 Tage verletzt pausieren. © imago/Rudel Samuel Sahin-Radlinger - 0,42 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Sahin-Radlinger ist seit der Saison 2011/12 bei Hannover 96, wurde jedoch 2013 und 2014 verliehen. Seit dem Sommer 2015 gehört er wieder zum Kader und absolvierte insgesamt fünf Partien für die Roten. Zwölfmal musste er verletzt zuschauen. © imago/sportfotodienst Uffe Bech - 0,35 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Der Däne ist seit der Saison 2015/16 bei Hannover 96. Insgesamt stand er 19-mal für die Roten auf dem Platz und musste 55 Spiele verletzt aussetzen. Bis Ende dieses Jahres wird Bech bereits 503 Tage verletzungsbedingt pausiert haben. © Sielski Felipe - 0,33 absolvierte Spiele pro verpasster Partie: Der Brasilianer ist seit der Saison 2012/13 in Diensten von Hannover 96. In dieser Zeit stand er 42-mal für die Roten auf dem Platz. Bis zum Jahresende, wenn Felipe wieder fit sein soll, wird er insgesamt 127 Partien verletzt verpasst haben. Insgesamt musste Felipe dann bereits 853 Tage lang verletzungsbedingt pausieren. © imago Charlison Benschop - 0,24 absolvierte Spiele pro verpasster Partie:Benschop ist seit der Saison 2015/16 bei Hannover 96. In dieser Zeit brachte er es auf 14 Spiele für die Roten, musste jedoch auch schon 59 Partien verletzt zuschauen. Benschop musste aufgrund diverser Verletzungen bereits 446 Tage pausieren. © Petrow

In der 35. Minute zappelte der Ball plötzlich im Netz. Der Torschütze: Charlison Benschop. Nach einer Ecke von Felix Klaus hatte er sich im Luftkampf gegen Joshua Kimmich und Robert Lewandowski durchgesetzt und den Ball zum Ausgleich eingeköpft. Benschop drehte zum Jubeln ab - den Blick gen Münchener Nachthimmel gerichtet. Denn die 35. Minute war nicht irgendeine Minute für den Angreifer. Benschops Vater verstarb 2003 mit nur 35 Jahren - der kleine Charlie war da erst 13. Die Zahl 35 hat für den 96-Stürmer seitdem eine besondere Bedeutung. Nicht umsonst trägt er die Trikotnummer 35. "Unglaublich, dass ich in so einem Spiel, in so einer Minute getroffen habe. Ich glaube, Papa war ein bisschen böse, weil er solange darauf gewartet hat. Ich kann gar nicht beschreiben, was für ein Gefühl ich habe", sagte Benschop. So ist auch der Beitrag des 1,91 Meter großen Angreifers bei Instagram zu verstehen.

Words can’t describe this feeling🙏🏽35🙌🏽 A post shared by Charlison Benschop (@_cb35) on Dec 2, 2017 at 11:42am PST

"Das Tor hat er wunderbar gemacht und wird ihm guttun", lobte Breitenreiter. Endlich wieder gespielt, endlich wieder getroffen und dann auch noch in dieser Minute. Für Benschop überwog die Freude nach dem Spiel mehr als der Frust über die Niederlage. Wer will es ihm verdenken? Und der Papa im Himmel ist auch wieder glücklich...

Die Roten in Noten: Die Einzelkritik der Spieler von Hannover 96 gegen Bayern München Philipp Tschauner: Mit ungewohnten Wacklern in der ersten Halbzeit. Riesig aber seine Retter-Hände gegen den Kopfball von Thomas Müller in der 45. Minute, gegen den Tolisso-Kopfball in der 64. Minute und gegen Lewandowski in der 77. Minute. Note: 2 © imago/GEPA Pictures Julian Korb: Hatte gegen Bayern-Rakete Kingsley Coman einen ganz schwereren Stand. Der Franzose mit ganz klarem Geschwindigkeitsvorteil, Korb machte es ihm aber manchmal auch zu einfach. Note: 5 © imago/DeFodi Oliver Sorg: Musste sich ins Spiel kämpfen, nicht immer ganz souverän im Verbund mit Korb auf der rechten 96-Seite. Note: 4 © AP Photo/Matthias Schrader Salif Sané: Solide Vorstellung des Senegalesen. Ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen und behielt den Überblick. Vor dem 1:2 durch Coman aber mit einem Fehler im Mittelfeld. Note: 3 © AP Photo/Matthias Schrader Waldemar Anton: Machte neben Sané eine ordentliche Figur in der Innenverteidigung. Immer aufmerksam am Mann. Note: 3 © AP Photo/Matthias Schrader Matthias Ostrzolek: Über seine Seite wurde das 0:1 durch Vidal eingeleitet. Der Linksverteidiger aber insgesamt sicherer als Korb auf der rechten Seite. Note: 4 © imago/GEPA Pictures Marvin Bakalorz: Ging als Kämpfer voran auf dem Platz, ließ sich nichts bieten. Sehr präsent und mit Zug nach vorne. Leistete sich aber den ein oder anderen Ballverlust. Note: 3 © AP Photo/Matthias Schrader Manuel Schmiedebach: Fand nicht statt auf dem Platz. Keine Bindung zum Spiel, ungenau bei seinen Pässen. Musste in der Halbzeit zurecht in der Kabine bleiben. Note: 5 © imago/MIS Felix Klaus: Holte den Elfmeter in der ersten Halbzeit raus. Fleißig und bemüht, aber auch mit der ein oder anderen Unaufmerksamkeit im Spiel. Note: 3 © dpa Charlison Benschop: Traf per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Sehr präsent in Zweikämpfen, rieb sich für die Mannschaft auf. Note: 3 © AP Photo/Matthias Schrader Niclas Füllkrug: Verwandelte den ersten Elfmeter sicher, entschied sich bei der Wiederholung für dieselbe Ecke und hatte Pech, dass Ulreich sie ahnte und hielt. Hatte vorne immer wieder seine Aktionen. Note: 3 © dpa Iver Fossum: Kam in der Halbzeit für Schmiedebach, blieb aber weitestgehend unauffällig und ohne Wirkung nach vorne. Note: 4 © Maike Lobback/Team zur Nieden Martin Harnik: Kam für Charlie Benschop in die Partie, blieb aber ohne große Wirkung. Verschuldete in der 85. Minute einen Elfer gegen Coman. Note: 4 © imago/Ulmer

