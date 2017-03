Hannover 96 entlässt Daniel Stendel: Breitenreiter übernimmt

Hannover 96 tauscht im Endspurt um den Aufstieg in die 1. Bundesliga seinen Trainer aus und verpflichtet den ehemaligen Schalke-Coach André Breitenreiter als Nachfolger von Daniel Stendel. "Hannover 96 hat in dieser Saison ein Ziel: der direkte Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Diesem Ziel müssen wir alle Entscheidungen unterordnen. Daniel Stendel hat die Aufgabe als Cheftrainer vor knapp einem Jahr in einer schwierigen Phase übernommen und rund um den Klub eine Euphorie entfacht. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sahen uns nach den Ergebnissen und den Auftritten der Mannschaft in den letzten Wochen aber zu diesem Schritt gezwungen", erklärte der erst vor kurzem installierte Sportdirekt Horst Heldt._

Mehr in Kürze_