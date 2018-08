96 macht ernst bei Ermin Bicakcic: Jetzt kann es ganz schnell gehen

Es scheint, als werde der Flirt zwischen 96 und Innenverteidiger Ermin Bicakcic (28) immer heißer. Der Hoffenheimer steht weit oben auf Hannovers Liste, auch der Bosnier signalisiert Bereitschaft. Nach Sportbuzzer-Infos Zeitung laufen Gespräche, über grundsätzliche Vertragsinhalte ist man sich einig.

Es kann jetzt also ganz schnell gehen, eventuell schon an diesem Wochenende. Weil er eine starke Vorbereitung spielt, ist aber auch ein Verbleib von Bicakcic in Hoffenheim nicht mehr ausgeschlossen. Der Hamburger SV ist ebenfalls interessiert und nicht komplett aus dem Rennen.