Als Basler die Roten ärgerte: Das ist die Erstrunden-Bilanz von Hannover 96 im DFB-Pokal (in der Galerie!)

Der DFB-Pokalsieg 1992 hing für Hannover 96 bereits in der ersten Pokalrunde am seidenen Faden. Gegen Borussia Mönchengladbach musste das Elfmeterschießen über den Sieger entscheiden. Michael Schjønberg behielt die Nerven und verhinderte das frühe Aus. Seit dem Jahr 2000 zeigte sich Hannover 96 im Pokal in der ersten Runde dann bis heute in der Regel souverän. Nur blöd, wenn der Pokal mal seine eigenen Regeln aufstellte. Wir nehmen euch in unserer Galerie mit auf die 96-Erstrunden-Reise. Mit dabei: Mario Basler.