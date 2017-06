Erster Bundesligist nimmt Arbeit auf: So läuft die erste Trainingswoche bei Hannover 96

Breitenreiter hat viel telefoniert und in Planung investiert. „Es ist schwierig, wenn man nicht weiß, wohin die Reise führt. Es wird sicherlich eine sehr anspruchsvolle Saison.“ Seinen Spielern hat er Hausaufgaben für die Urlaubsphase mitgegeben. „Sie sollen nicht komplett bei Null anfangen.“

André Breitenreiter kann es kaum erwarten. Nur 36 Tage nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga bittet der Trainer die Profis von Hannover 96 wieder zum Training. „Fünf Wochen reichen aus. Wir sind die Ersten. Und ich freue mich schon wieder, dass es losgeht“, sagte Breitenreiter (43) vor den ersten Übungseinheiten am Montag.

Das sind die öffentlichen Trainingstermine in der ersten Woche:

Am zweiten Augustwochenende (11. bis 14. August) steht dann das erste Pflichtspiel auf dem Programm: Zum DFB-Pokal-Auftakt muss Hannover 96 zum Bonner SC. Am 18. August beginnt dann die Bundesliga-Saison 2017/18.

Am 5. August geht es für die Roten zum britischen Erstligisten FC Burnley.

Am 2. August testen die "Roten" beim Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Anpfiff im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen ist um 18 Uhr. Es ist das vorletzte Testspiel vor dem Ligastart.

Das "Schloss am Wörthersee" ist vom 22. bis 31. Juli Trainingsquartier von Hannover 96. Im Falkensteiner Schlosshotel Velden hatte sich im Vorjahr der FC Chelsea auf die Saison eingestimmt - und wurde dann Meister in der Premier League.

Am 15. Juli empfängt Hannover 96 den niederländischen Erstligisten Twente Enschede auf dem Sportplatz des MTV Ilten. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Das traditionelle Testspiel beim SV Ramlingen/Ehlershausen steigt am 12. Juli um 18.30 Uhr.

Am 9. Juli kehrt 96-Trainer André Breitenreiter für 90 Minuten zu seiner alten Wirkungsstätte beim TSV Havelse zurück. Anpfiff im Wilhelm-Langrehr-Stadion ist um 18 Uhr.

Zum Trainingslager in St. Peter-Ording gehört auch ein Abstecher zum ETSV Weiche Flensburg. Am 6. Juli ist um 18.30 Uhr Anstoß beim Regionalligisten.

Trainingslager an der Nordsee: Vom 3. bis 7. Juli sind die Spieler von Hannover 96 in St. Peter-Ording (Nordfriesland).

Das erste Testspiel der Vorbereitung absolviert Hannover 96 am 2. Juli beim Landesligisten HSC Hannover im Stadion an der Constantinstraße. Anpfiff ist um 18 Uhr. Zuletzt waren die Roten unter Trainer Thomas Schaaf zu Gast beim HSC.

Breitenreiter sieht seine Mannschaft vor einer schweren Saison in der Fußball-Bundesliga. „Die Liga ist so stark wie nie zuvor. Es gibt meiner Meinung nach keine Mannschaft, die man schon von Anfang an auf den Abstiegsplatz setzen kann“, sagte der Coach.

Ziel des Aufsteigers könne es daher erst einmal nur sein, den Abstieg zu vermeiden. „Es geht zunächst nur darum, die Klasse zu halten“, sagte Breitenreiter. Wenn darüber hinaus die eine oder andere Überraschung gelingen würde, wäre das toll.

In den ersten Wochen gehe es vor allem darum, „Körner zu sammeln“, kündigte Breitenreiter einige intensive Einheiten für seine Spieler an. Nach einer kurzen Pause geht es im zweiten Teil der Vorbereitung dann um den spielerischen Feinschliff.