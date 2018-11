Europapokal-Nostalgie: Vor sieben Jahren schellte für 96 in Kopenhagen das Telefon

Aktuell gibt es wenig Grund zur Freude bei Hannover 96: Die Mannschaft steckt im Abstiegskampf, zudem schwelt weiterhin der Streit zwischen Klubpräsident Martin Kind und Teilen der Fanszene. Da kann es guttun, an bessere Tage zurückzudenken. Dazu zählt definitiv der 3. November 2011. An besagtem Datum vor exakt sieben Jahren trat Hannover 96 in der Europa League auswärts beim FC Kopenhagen an - eine historische Reise.

Vor der Saison 2011/12 war 96 nur einmal - in der Spielzeit 1992/93 - für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert gewesen, dort aber schon in der ersten Runde an Werder Bremen gescheitert. Die wenig erfolgsverwöhnten Fans genossen die Europa-Tour ihrer Mannschaft daher in vollen Zügen.