"Ich war nie der große Fan von Hannover 96": Ex-Havelser Maximilian Eggestein im Interview

Maximilian Eggestein wechselte 2011 vom TSV Havelse nach Bremen. Vorm Spiel mit Werder am Freitag bei 96 erzählt der 21-Jährige, wie er mit seinem jüngeren Bruder Johannes (19) in Bremen lebt und was die beiden noch vorhaben.

Maximilian Eggestein, Ihr erstes Bundesligator erzielten Sie vor knapp einem Jahr. Damals trafen Sie am 4. April 2017 gegen Schalke 04. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?

Ich habe inzwischen einige Spiele in der Bundesliga mehr auf dem Buckel. Das hilft mir auf dem Feld. Denn erst mit der Zeit verliert man seine Aufgeregtheit. Und meine erste Saison, in der ich regelmäßig auf dem Platz stehe, gibt mir noch mal einen Schub. Ich hätte mir das letzte Jahr nicht besser vorstellen können.

Wie sieht es mit Ihrem Privatleben aus. Was hat sich verändert?

Es ist eine Art großes Dorf. Bremen ist gemütlich. Gefühlt kennen sich hier alle untereinander. Aber als Fußballprofi wirst du dann doch noch deutlich häufiger er­kannt.

Wie genau macht sich das bemerkbar?

Als Reserve-Spieler läufst du noch unter dem Radar. Wirst du dann Profi, wissen fast alle Leute in der Stadt, wer du bist. Du wirst überall nett gegrüßt. (lacht).