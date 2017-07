Verbotene Waffe: 96-Anhänger zu Geldstrafe verurteilt

In dem Verfahren ging es um Ausschreitungen rund um den Bahnhof in Bielefeld in der Nacht zum 5. Dezember 2015. Nach einem Medienbericht sollen damals etwa 150 Fußball-Chaoten von 96 beteiligt gewesen sein. Angeblich seien sie auf der Rückreise vom Auswärtsspiel am Vorabend bei Schalke 04 gewesen. Bei der Randale waren auch Polizisten angegriffen worden. Die Beamten wurden unter anderem mit Leuchtmunition beschossen.

Erster Prozess geplatzt

Während einer Personenkontrolle wurde bei V. ein sogenannter Signalstift sichergestellt, mit dem sich Leuchtgeschosse abfeuern lassen. Das Gerät fällt unter das Waffengesetz. Munition fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen zwar nicht. Die soll aber einer seiner Begleiter dabei gehabt haben.