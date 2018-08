Hannover 96: Fans feiern Testparty gegen Bilbao und neuen Trainer-Vertrag

Gestern schrieb 96 die ordentliche Vorbereitungsgeschichte vor dem Bundesligastart am 25. August in Bremen fort. Die Führung gegen Bilbao war nicht hart erarbeitet, dafür fein herausgespielt. Keine Kampfleistung, sondern individuelle Qualität der Angreifer Ihlas Bebou, Linton Maina und besonders Takuma Asano machten den Unterschied aus.

Anton neuer Favorit aufs Kapitänsamt?

Vorn zauberte, hinten wackelte 96 an einigen empfindlichen Stellen. Waldemar Anton rettete in höchster Not auf der Linie nach einem Doppelfehler von Mittelfeldmann Walace (32.). Anton ist nun endgültig Favorit für das Kapitänsamt. Der 22-Jährige trug auch gegen Bilbao die Binde, der zweite Kandidat Pirmin Schwegler war gleichzeitig auf dem Platz. Anton spielte durch, Schwegler blieb in der Halbzeit draußen.

Im Torwartduell zeigte sich zunächst Philipp Tschauner mit einer Parade (32.). Dafür bekam der Kapitän der vergangenen Saison Szenenapplaus. Tschauner leistete sich im Torwartduell keinen Fehler in der ersten Hälfte. Dafür hatten Walace, Matthias Ostrzolek und Kevin Wimmer defensiv noch einige Probleme.