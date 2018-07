Das sagen die Fans von Hannover 96 zur neuen Saison, Transfers und Trikots (im Video!)

Viel los auf der Anlage von Hannover 96. Den Trainingsstart wollten sich zahlreiche Fans nicht entgehen lassen. Auf dem Platz schwitzten Wimmer und Walace - neben dem Platz wurde diskutiert. Was ist von den Neuzugängen zu halten? Wie kommen die neuen Trikots an? Und, natürlich die alles entscheidende Frage: Wo landen die Roten in der Tabelle am Ende der Saison? Im Video gibt es die Antworten der Fans.