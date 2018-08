Das Velden-Fazit: Gewinner, Verlierer und Unglücksrabe des Trainingslagers von 96

Das Trainingslager am Wörthersee gehört der Vergangenheit an. Was vor allem nicht zu kurz kam, war die gesunde Mischung aus Spaß und harter Arbeit. Wie jedes Jahr nutzten einige Profis bei Hannover 96 die Vorbereitung, um sich hervor zutun. Andere hatten Pech oder kamen nur langsam in den Tritt. Ein Überblick.