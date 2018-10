Hannover 96: So schimpft Manager Horst Heldt auf den Videobeweis

Niclas Füllkrug: Es will nichts klappen an diesem Nachmittag. Flanken kommen zu lang oder zu kurz. Zwei Kopfbälle erst kurz vor Schluss, die knapp vorbeifliegt. Er versucht's ja, springt und rennt, aber Torgefahr kommt dabei erst heraus, als es fast zu spät ist. Note 4. © imago/Nordphoto

Kevin Wimmer: Grundsolide in der Luft und am Boden. Knackige und direkte Pässe in die Spitze, sollte er noch mehr von spielen. Note 3. © imago/Nordphoto

Waldemar Anton: Umständliche Drehbewegung vor dem 0:1, haut am Ball vorbei statt ihn zur Ecke zu klären. Löscht sonst oft, bevor es brennt, aber nicht so sicher wie in Leverkusen. Note 4. © Maike Lobback

Genki Haraguch war nach der Partie "geständig". Er gab seinen Fehler vor dem Elfer zu, den Alfred Finnbogason verwandelte. Auch Heldt prangerte in erster Linie die Fehler der Mannschaft an. "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen", sagte Heldt. Das ist einfach zu wenig." Dann legte er aber los und kritisierte den Videobeweis allgemein.

Ausraster im Fernsehen

Schon kurz nach Abpfiff wütete Heldt im TV-Interview mit dem Sender Sky: "Ich verstehe es nicht mehr und habe ehrlicherweise keinen Bock mehr, über so einen Mist zu reden. Am Ende brauchen die nicht immer kommen und uns irgendwelche Sachen versuchen zu erklären. Er (Genki Haraguchi, Anm. d. Red.) wird aus einem halben Meter angeschossen. Wo soll er die Hände hinnehmen? Soll er sie in der Kabine lassen? Er geht nur entgegen, der schießt und dann springt der Ball an die Hand. Das ist keine glasklare Fehlentscheidung und dann mischt er sich ein (der Videoassistent, Anm. d. Red.)."