Kommentar zu Hannover 96: Ohne Leuchttürme blinkt es nicht mehr

An Hannovers erstem Frühlingstag wurden Erinnerungen an die schöne Europa-Zeit mit Didier Ya Konan und Karim Haggui wach. Beide gaben hübsche Pausen-Interviews und wärmten damit Hannovers Herzen. Aber die Mannschaft ist nach der Turbo-Hinrunde auf Euro-Niveau nicht richtig wach geworden in diesem Jahr. Erst zwei Siege gab es, beide zu Hause – nun das 1:3 gegen Augsburg. Die Saison plätschert so weiter dahin bei 96, noch steht dem Aufsteiger das Wasser nicht bis zum Halse.

​Das 1:3 sollte die Spieler sauer machen

Der Kampf, der Trotz, ja sogar die Wut, gegen jeden und alle kämpfen zu müssen, ist der roten Truppe während des Winters ein wenig verloren gegangen. Mit Spielkultur allein kann sich die Mannschaft langfristig nicht über Wasser halten. Dafür ist 96 in der Breite nicht stark genug besetzt und spielt nicht nah genug am Limit. Ein Salif Sané allein, gestern auch noch der Torschütze, genügt nicht für erstklassige Resultate. Zu viele Spieler sind seit drei oder mehr Spielen nicht in Form. Wenn bei 96 die Leuchttürme Füllkrug, Harnik, Bebou (jetzt auch gelbgesperrt), Schwegler oder Anton aus verschiedenen Gründen nicht mehr blinken, wird’s schwer, den sicheren Hafen aus eigener Kraft zu erreichen. Die Niederlage gegen Augsburg darf nicht dazu führen, sich in den nächsten Spielen in Dortmund oder gegen Leipzig zu ergeben. Das 1:3 sollte die Spieler sauer machen, weil sie es gemeinsam besser können. Wenn 96 sich an die vielen guten Tugenden aus den vielen guten Spielen erinnert, dann kann in Dortmund was gehen. Aber nur dann.