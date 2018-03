Die Stimmen von Hannover 96 nach dem Augsburg-Spiel: "Müssen Retter-Mentalität wieder auf den Platz bringen"

Waldemar Anton: "Wir sind nicht gut reingekommen in das Spiel, haben zu wenig gegeben in der ersten Halbzeit. Wir müssen daran arbeiten, eiskalt vor dem Tor zu sein."

Waldemar Anton: "Wir sind nicht gut reingekommen in das Spiel, haben zu wenig gegeben in der ersten Halbzeit. Wir müssen daran arbeiten, eiskalt vor dem Tor zu sein." © imago/Rust