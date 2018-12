Hannover 96 gegen FC Bayern München heute live im TV und Online-Stream schauen

Dreimal gewinnt Hannover in den 1960er Jahren gegen Bayern München: Am 28. Januar 1967 sowie am 13. Januar und 7. Dezember 1968. Die Spiele finden alle in Hannover statt. Fotos gibt es aus dieser Zeit allerdings nur von einem 96-Gastspiel im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Im Bild: Christian Breuer (96) und Gerd Müller (Bayern). ©