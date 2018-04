Abseits vor Bayern-Führung: Wieder Video-Schiedsrichter-Ärger für Hannover 96

Gegen den FC Bayern München kam Hannover 96 zwar in der Offensive nicht häufig zum Zug, hielt in der Defensive gegen den Rekordmeister aber lange Zeit die Null. In der 57. Minute war es dann aber doch passiert: Der FC Bayern ging durch Thomas Müller in Führung. Die Vorlage kam von Juan Bernat, der wiederum knapp im Abseits stand, als er die Kugel vor die Füße bekam. Ein möglicher Fall für den Video-Schiedsrichter. Doch der Assistent in Köln griff nicht ein. Es war nicht das erste Mal, dass die Hannoveraner nicht glücklich über den VAR waren.