Hannover 96 beim FC Schalke 04: Die letzten Infos zum Spiel

Einer der wichtigsten Siege in der jüngeren Vereinsgeschichte gelang Hannover in der Spielzeit 2009/10. Am fünftletzten Spieltag trat 96 in höchster Abstiegsgefahr daheim gegen die Schalker an. Das 4:2 (2:0) war ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ein Eigentor Heiko Westermanns (17.), zwei Treffer von Didier Ya Konan (29., 90.) sowie Hanno Balitsch sicherten den Erfolg für die Roten. Edu und Ivan Rakitic glichen zwischenzeitlich zum 2:2 aus. Die förmliche Explosion der Zuschauer im ausverkauften Stadion nach dem Drehschuss Balitschs zum 3:2 gehörte sicher zu den lautesten Torjubeln in Hannover aller Zeiten. © dpa