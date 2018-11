Hannover 96 fehlen die Ankerpunkte: Wer bildet die Erfolgsachse?

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel und ein schönes Tor gemacht. Bis auf die Chance von Bebou haben wir nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir viel Druck gemacht, da ging es um zweite Bälle. Die Mannschaft hat sich kompakt und gut in Zweikämpfen präsentiert." Über die Auswechslung von Renato Steffen: "Emotionen gehören dazu, das brauchen wir in unserer Mannschaft. Die zweite Sache ist: Wenn ich eine Entscheidung treffe, ich würde sie übrigens auch treffen, wenn einer gerade drei Tore gemacht hat, erwarten wir, dass die Spieler sie auch akzeptieren. Es steht immer der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund, das werden wir sicherlich mit Renato klar besprechen." © GettyImages