"Wenn er allen wegrennt, steht einem Einsatz nichts im Weg": 96 feiert den Mini-Messi

Alexander Rehberg war 2016/17 Ersatztorwart bei Hannover 96 II in der Regionalliga, kam dort auf vier Einsätze – auch im letzten Spiel gegen Lüneburger SK Hansa stand er im Tor. Zur Saison 2017/18 hat er sich dem Ligakonkurrenten TSV Havelse angeschlossen. © Nigel Treblin

Fynn Arkenberg spielte 2016/17 ebenfalls für Hannover 96 II in der Regionalliga (10 Einsätze), gehörte aber unter Trainer Daniel Stendel auch immer wieder zum Kader der Profis in der 2. Bundesliga – inklusive eines 90-Minuten-Einsatzes gegen Arminia Bielefeld. © dpa

Lukas Wilton war in der Spielzeit 2016/17 bei Drittligist FSV Zwickau unter Vertrag, schaffte es aber nur zweimal in den Kader – jeweils ohne Einsatz. Zur folgenden Saison schloss sich der Deutsch-Brite dem Regionalligisten SV Babelsberg 03 an. © Florian Petrow

Alexandros Panagiotidis spielte in 2016/17 zwölfmal beim SV Arminia Hannover in der Oberliga-Hinrunde. Dann zog er sich einen Kreuzbandriss zu und musste pausieren. © Sascha Priesemann

Kevin Wolf ist eine feste Größe bei Hannover 96 II in der Regionalliga, kam dort in 2016/17 auf 27 Einsätze, davon 24 in der Startelf. © Florian Petrow

Waldemar Anton hat den Sprung in den Profifußball geschafft. Der Mühlenberger spielte 2016/17 31-mal für Hannover 96 in der 2. Bundesliga und erzielte dabei zwei Tore. Im Sommer wurde er mit Deutschland U21-Europameister. Bei Hannover 96 ist er auch in der Bundesliga eine feste Größe. © dpa

Can Tuna war bis zum Sommer 2017 für Hannover 96 II in der Regionalliga im Einsatz. Verletzungsbedingt musste er von November bis Anfang Mai pausieren, kam dann aber wieder zum Einsatz. In der Sommerpause wechselte Tuna zum Ligakonkurrenten TSV Havelse. © Hartmut Schöl

Marc-Jannick Grunert ging bereits 2015 zu Eintracht Northeim und war 2016/17 Stammspieler in der Oberliga und der Aufstiegsrunde. Dort verpasste der FC Eintracht allerdings den Sprung in die Regionalliga. © Chris Hanke

Mike Steven Bähre gehört seit 2016/17 zum erweiterten Profikader von Hannover 96 und kam in der Hinrunde 2016 zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga. In der Saison zuvor hatte ihn 96 an den Halleschen FC verliehen. Zum Saisonende plagten ihn Sprunggelenksprobleme. © Sascha Priesemann

Noah Joel Sarenren Bazee ist Profi bei Hannover 96, kam 2016/17 auf 13 Einsätze in der 2. Bundesliga – und drei Beraterwechsel. In der Rückrunde musste er wegen Kniebeschwerden lange pausieren. Auch die Bundesliga-Saison 2017/18 begann für Sarenren Bazee mit Verletzungsproblemen. © Florian Petrow

Kevin Krottke (links) spielte 2016/17 bei den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel und FC Schönberg 95: insgesamt kam Krottke so auf 24 Einsätze und drei Tore. Dazu kommt das Drochterser DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:1). Zur Saison 2017/18 hat sich der Mittelstürmer dem Lüneburger SK Hansa (Regionalliga Nord) angeschlossen. Bereits im ersten Ligaspiel gelang Krottke der erste Treffer für sein neues Team. © Joachim Sielski

Jerrymie Bahtiri spielte seit seinem Weggang von Hannover 96 zunächst für TuS Celle in der Landesliga, wechselte dann zum 1. FC Wunstorf (ohne in der Oberliga zum Einsatz zu kommen) und im Sommer 2017 zum Landesligisten STK Eilvese. © Michael Plümer

Nikola Serra (rechts) wechselte im Sommer 2016 von den Roten zum Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. In der Hinrunde fiel er mit Kreuzbandriss lange aus, doch in der Rückrunde entwickelte sich der Innenverteidiger zum Stammspieler. © Chris Hanke

Adnaan Hafiz lief in der Rückrunde der Saison 2016/17 für den VfV Borussia Hildesheim in der Regionalliga auf und kam dort zu sieben Einsätzen – allerdings nie über die volle Spielzeit. Im Sommer 2017 wechselt er zum FSV Luckenwalde in die Regionalliga Nordost. © Sascha Priesemann