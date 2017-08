Hannover 96 feiert Saisoneröffnung (mit vielen Fotos und Video!)

Am Tag nach dem abgebrochenen Testspiel beim FC Burnley hat Fußball-Bundesligist Hannover 96 wie geplant mit seinen Fans die Saisoneröffnungsparty gefeiert. Zusammen mit einigen tausend Anhängern sangen die Profis des Aufsteigers am Sonntag am Stadion gemeinsam die Clubhymne „Alte Liebe“.

Zu den Ausschreitungen von rund 300 96-Chaoten am Vortag in England und den dadurch herbeigeführten Abbruch des Spiels in Burnley äußerte sich weder auf der Bühne noch abseits jemand von den Club-Verantwortlichen.