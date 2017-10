Hannover 96: Felipe fällt die komplette Hinrunde aus

In der Saison 2013/2014 fehlte er komplett nach einer OP bei Spezialist Oliver Rühmann in Laatzen im Oktober wegen Verwachsungen am Hüftgelenk.

Die Leidensgeschichte endete vorerst in der Saison 2014/2015, in der er elfmal spielte, ein Muskelfaserriss im November 2014 unterbrach den Spielfluss erneut.

